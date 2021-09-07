عبر موقع «وزارة الداخلية».. إزاي تعرفي لو جوزك متجوز عليكي في 5 خطوات

كثيرًا ما تقلق الزوجات بشأن زواج شريك حياتها من أخرى، خاصة في حال لم يخبرها بأمر زواجه؛ إذ يلجأ العديد منهم إلى إخفاء أمر زواجه الثاني، واقتصار الأمر على المأذون والأهل، ما يجعل معرفة «الأولى» بشأن الزواج أمرًا صعبًا.

وتقدم وزارة الداخلية في هذا الشأن، إمكانية التعرف على عدد زيجات المواطن وحالته الاجتماعية، والتي تظهر تفاصيلها خلال استخراج القيد العائلي المميكن عبر قطاع الأحوال المدنية، والذي تتيحة الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، وتستعرض «الوطن» خطوات استخراجه على النحو التالي:

خطوات استخراج قيد عائلي مميكن

- في بداية الأمر عليك الدخول إلى موقع وزارة الداخلية من هنــــــــا، والضغط على «الأحوال المدنية».

- الضغط على «خدمات الإنترنت للمواطنين» ثم الضغط على «القيد العائلي المُميكن»، ويسجل المواطن الدخول بحساب يفعل على الموقع.

- استيفاء البيانات الخاصة بمقدم الطلب عن طريق إدخال درجة القرابة لمقدم الطلب والاسم واسم الأم والرقم القومي لمقدم الطلب.

- إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيسلم الطلب عليه.

علمًا بأنّه لابد أن يكون مقدم الطلب هو نفس الشخص، أو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، وليست الزوجة أو الأبناء.

- اختر طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي «فيزا بنك مصر - مدفوعة فوري - فيزا بنوك أخرى» وقيمتها 64 جنيهًا، تضاف إليها 12 جنيهًا خدمة توصيل للمنزل إضافة إلى 2.4 جنيه خدمة التحصيل الإلكتروني ليصبح المبلغ الإجمالي 78.4 جنيه، ثم اضغط على «إرسال الطلب».

شروط استخراج القيد العائلي المميكن

ويشترط لاستخراج القيد العائلي إلكترونيًا أن يكون استخرج سابقًا بصورة مطبوعة، وذلك وفقًا للضوابط الآتية:

1. أن تكون استخرجت شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة أو بطاقات لأكثر من 16 عامًا.

2. أن تكون الحالة الاجتماعية المذكورة في بطاقة الرقم القومي للزوجين هي آخر حالة اجتماعية حالية.

3. أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو له صله قرابة حتى الدرجة الثانية «أب - أم - أخ - أخت».

4. يجب كتابة بيانات الأسرة كاملة «زوج - زوجة - أبناء».

5. أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

6. حال وجود حالة طلاق، يجب كتابة بياناته كاملة.

7. حال وجود أكثر من زوجة، يجب كتابة أسماء الزوجات والأبناء كاملة والأرقام القومية لهم.

8. حال وفاة أحد أفراد القيد العائلي، يجب أن تكون شهادة الوفاة مطبوعة مميكنة سابقًا.