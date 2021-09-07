بعد 10 أيام من دفنه.. استخراج جثة شاب بالطالبية للاشتباه في قتله

بعد مرور 10 أيام على وفاة شاب يدعى "و ع" في العقد الثالث من العمر ودفنه في دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، استخرجت أمس النيابة العامة جثمانه بحضور طبيبة شرعية وفني تشريح وقوة من مديرية أمن الجيزة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لوضعها على جهاز الأشعة لبيان ما بها من إصابات أو كسور، وسحبت عينات من جثته وأُرسلت إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها ومعرفة سبب الوفاة.

جاء ذلك بعد تقدم شقيق المتوفى، ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، يتهم فيه 3 أشخاص بقتل شقيقه بدهسه بسيارة.

بلاغ بتورط 3 في قتل شاب

يذكر أن النيابة العامة تلقت بلاغا من شقيق شاب في العقد الثالث من العمر، ومقيم بمنطقة الطالبية محافظة الجيزة، يتهم فيه 3 أشخاص بقتله دهسا بالسيارة.

وأضاف أن شقيقه توفي قبل 10 أيام وجرى استخرج له تصريح الدفن وشهادة الوفاة وتم دفنه.

وذكر أنه توصل إلى معلومات تؤكد تورط الأشخاص الثلاثة في قتله دهسا بالسيارة، وبناءا عليه قررت النيابة العامة باستخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

فتح المقبرة واستخراج جثة الشاب

وصباح أمس، اصطحبت النيابة العامة شقيق المتوفى وطبيبة شرعية وقوة تأمين من مباحث الجيزة إلى المقابر، وجرى فتح مقبرة المتوفي بمعرفة المسؤول عن المقابر.

وجرى نقل الجثة بواسطة سيارة الطب الشرعي إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، بناء على قرار النيابة العامة، وجرى سحب عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي وصرحت النيابة بدفن الجثة مرة أخرى.