ضبط 3 مصانع تعبئة مواد غذائية دون ترخيص في حملة بأسيوط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح بأسيوط، حملة مكبرة على مستوى المركز للمرور على المصانع والمحلات تحت إشراف عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة أشرف فوزي نائب رئيس المركز، ومسئولي جهاز حماية المستهلك ومفتشي إدارة تموين الفتح ومفتشي الأمن الغذائي بالإدارة الصحية بالفتح ومسئولي إدارة الطب البيطري

ضبط 3 مصانع لتعبئة المواد الغذائية دون ترخيص

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مصانع لتعبئة المواد الغذائية، دون ترخيص أو سجل تجاري، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل جهاز حماية المستهلك والصحة والتموين والطب البيطري لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة كما تم تحرير 8 محاضر جنح صحة ومحضر سلع منتهية الصلاحية طبقا للقانون رقم 1966 وضبط 20 كرتونة لانشون غير صالح وتم تحرير المحاضر اللازمة لحين العرض على النيابة العامة.

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار الحملات التموينية وتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك في إطار توجيهات الحكومة بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجاري.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث أسفرت الحملات التى تم تنفيذها بمركز الفتح بالاشتراك مع الوحدة المحلية والتموين والصحة والطب البيطري عن ضبط 3 مصانع تعبئة بدون ترخيص فضلا عن منتجات منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة تمهيداً لبيعها وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بهدف التربح.