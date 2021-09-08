حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 8-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يحب الحياة ويتسم بالنشاط، والطموح والقدرة على إعطاء المقترحات في مختلف أمور الحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

حاول اليوم أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الممثل رامي يوسف، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.