تطورات جديدة تعرقل انضمام ناصر ماهر إلى بيراميدز

شهدت الفترة الماضية تجميد مفاوضات نادي بيراميدز مع النادي الأهلي من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء؛ وذلك بسبب مغالاة المارد الأحمر في سعر الصفقة؛ إذ وقف عرض السماوي عند 8 ملايين جنيه، وهو ما رفضته إدارة الأحمر، من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الشاب بشكل نهائي.

وعلم «الوطن سبورت» أن الأهلي رفض عرض بيراميدز نهائيًا؛ إذ وضع حد أدنى لسعر بيع ناصر ماهر مقابل 10 ملايين جنيه، ومن المقرر أن يدرس مسؤولو التعاقدات بالنادي السماوي، الأمر وعرضه على إدارة النادي، من أجل حسم الصفقة أو التراجع عنها بشكل نهائي

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