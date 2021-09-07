شبهة فساد بطلتها امرأة.. طلب إحاطة عن مخالفات باللجنة الأولمبية

قالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، بشأن طبيعة إنفاق اللجنة الأوليمبية على لاعبي اتحاد الفروسية المصري، ووجود بعض المُخالفات المالية، فضلا عن ورود ذكر إحدى السيدات في تعاملات عديدة باللجنة الأولمبية.

تحويلات مالية مجهولة لاتحاد الفروسية

وأوضحت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة، إنها وصلتها عِدة رسائل من لاعبي الفروسية المصريين، وهما سعيد الدهان وعبدالقادر سعيد، بشأن وجود وقائع تستدعي التحقيق من وزير الشباب والرياضة مع رئيس اللجنة الأولمبية، ومن بينها إرسال تحويلات مالية من أموال عامة باسم سيدة مجهولة الصفة.

وقالت إن لاعبى الفروسية، أفادوا بوجود رسائل ومُستندات تحتوي على مبالغ التحويلات التي كانت تأتي لهم على سبيل الدعم المادي من اللجنة الأولمبية واتحاد الفروسية، كانت تأتي من حساب شخصي من سيدة تدعى حنان الدريني، وهي ليست ذات صفة رسمية في أي اتحاد رياضي أو باللجنة الأولمبية.

فواتير اشتراك مباريات الخيول

واستطردت النائبة مها عبد الناصر، إنه «من المفترض أن هذه التحويلات تتم بعد إرسال اللاعبين شيكات ووثائق عن إنفاقهم في شراء الخيول، وفواتير اشتراك المباريات، بعد سدادها من المال الخاص للاعبين».

وتساءلت عن سياسة التحويلات المالية والتصرف في الأموال من مسؤولي الرياضة الأولمبية ومدى التزامها بالقوانين، وسبب عدم التحويلات بشكل رسمي من حساب اللجنة الأوليمبية المصرية، وعلاقة السيدة المذكورة بمسؤولي اللجنة الأوليمبية المصرية؟

وألمحت النائبة، إلى وجود شُبهات فساد ومجاملة في اختيارات لاعبي الفروسية، حيث استبعد اتحاد الفروسية بشكل مُفاجئ قبل مُنافسات الأولمبياد الفارس سامح الدهان، بزعم أنه يحتل المركز 200 عالميًا، غير جواده قبل شهرين فقط من الأولمبياد، ما يجعل استبعاده أمر طبيعي! رغم أن الجواد الجديد الذي يملكه الفارس، حاز على المركز الثاني في بطولة باريس المُميزة على المستوى الدولي قبل الأولمبياد بفترة قليلة.

ولفتت إلى أنه في المقابل، استمر اتحاد الفروسية في اختيار اللاعب محمد طاهر زيادة ذو المركز 225، الذي تم اختياره سابقًا عدة مرات في مناسبات رفيعة المستوى لتمثيل اتحاد الفروسية، علمًا بأن هذا اللاعب، نجل ذات السيدة مجهولة الصفة حنان الدريني، وهو الأمر الذي يستدعي التساؤل للمرة الثانية حول طبيعة دورها.

الدعم المالي للاعبي الفروسية

واستطردت: من بين الأسباب التي تدعو للتحقيق مع رئيس اللجنة الأوليمبية، ضعف وتباين الدعم المالي بين لاعبي الفروسية، ما أدى لإعلان بعضهم قرار اللعب بجنسيات أخرى، لافتة إلى أنه في حين أعلن اتحاد الفروسية، أنه قدّم دعمًا للاعبي الفروسية بقيمة 23 مليون جنيه، وضح كلًا من الفارسين سامح الدهان وعبدالقادر سعيد، ضعف المبالغ التي تم تخصيصها لكلٍ منهما من إجمالي هذا الرقم، ما دفع اللاعبين لطلب اللعب مُستقبلًا لصالح إنجلترا وبلجيكا، بدلًا من تمثيل بلدهما مصر، بسبب ما يرونه من وقائع تمييز واستغلال نفوذ.

وقالت «عبد الناصر»، إن الفارس سامح الدهان لم يحصل على أي مبالغ مالية منذ يناير 2019 وحتى الآن، من اتحاد الفروسية أو من اللجنة الأولمبية، وأن إجمالي ما حصل عليه قبل هذا التاريخ، يصل قيمتها إلى 290 ألف جنيه مصري، أما الفارس عبدالقادر سعيد المصنف رقم 40 عالميًا، حسبما جاء في طلب الإحاطة، فإنه لم يتسلم من يناير 2019 وحتى اليوم، سوى 27 ألف يورو بإجمالي 503.820 جنيه مصري.

مساءلة برلمانية عن مصروفات اللجنة الأوليمبية

وطالبت النائبة مها عبد الناصر، في نهاية طلب الإحاطة، بسرعة إصدار تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن مصروفات وإنفاق اللجنة الأولمبية المصرية، الذي تخطى مبلغ 200 مليون للاستعداد للأولمبياد الأخيرة.