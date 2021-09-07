يسأل الكثيرون من ذوى الإعاقة، عن موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021، لما لها من مميزات عديدة تتمثل فى «التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات، الحصول على سكن حكومى مناسب، الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، الإعفاء من الضرائب، والجمع بين معاشين، الكشف المجانى في المستشفيات، الدمج في المدارس، كما أنها تتيح الدمج في المعاهد والجامعات».

التضامن: فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة قريبا

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021 سيكون قريبا، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من إصدار أكثر من 850 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتى الآن، موضحة أنه يجرى توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعى، إلى أن بطاقة الخدمات المتكاملة فى مرحلتها الأولى شملت العديد من الإعاقات التالية:

- الإعاقات المتعددة.

- طيف التوحد.

- الشلل الدماغي.

- فقد البصر.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ذوي القزامة «140 سم فأقل بعد سن البلوغ».

- متلازمة داون.

- الجذام.

- ضمور العضلات.

- الشلل الرباعي النصف العلوي أو السفلي.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- فقد السمع التام.

مكاتب التأهيل تحدد نوع ودرجة الإعاقة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تزامنا مع موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة 2021، يجب على الشخص من ذوى الهمم، أن يقوم بملء استمارة البيانات الأساسية «مجموعة أسئلة» وإجابتها بشكل صحيح، والتوجه إلى مركز التأهيل الذي سيقوم بالكشف الوظائفي من خلاله، حيث يطالب بعدد من التحاليل المطلوبة قبل الذهاب لمركز التأهيل.

ولفتت إلى أنه بعد قبول الطلب يحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، ثم يتجه إلى مكتب التأهيل لتحديد درجة ونوع الإعاقة.