كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا

يعد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، أول معهد هندسي على مستوي الصعيد، تم إنشائه بالقرار الوزاري رقم 919 في 17 يونيو 2006، وهو أحد أهم المعاهد الذي يلتزم بتهيئة البيئة الملائمة للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والتعاون مع أصحاب الأعمال وضمان تحقيق القيم المهنية والأخلاقية في جميع الأنشطة.

ويضم المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديدة 4 أقسام هي: «الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية، الهندسة الكهربائية والحاسبات، الهندسة الميكانيكية، شعبة الميكاترونكس».

ويمنح المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة، شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي، وأيضا يحصل الخريجون علي كارنيه نقابة المهندسين، وكارنية إتحاد المهندسين العرب.

شروط القبول بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة:

1- شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة الرياضيات أو ما يعادلها.

2- شهادة إتمام الثانوية الأزهرية.

3- شهادة دبلوم المعاهد الفنية الصناعية نظام 3 و5 سنوات.

الأوراق المطلوبة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

1- أصل شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.

2- أصل شهادة الميلاد كمبيوتر.

3- عدد 6 صور شخصية.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- بطاقة الترشيح.

مزايا الدراسة بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

1- أقل مصروفات دراسية مقارنة بالمعاهد المناظرة.

2- سكن طلابي للبنين والبنات.

3- وسائل مواصلات بين المعهد ومدينتي المنيا والمنيا الجديدة.

4- أعضاء هيئة تدريس متخصصين.

5- معامل متخصصة وورش تعليمية.

الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، ورئيس مجلس إدارة وعميد المعهد، قال إن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة المنيا الجديدة، يتطلع إلى تحقيق الريادة والتميز في التعليم والتدريب الهندسي والبحث العلمي وتنمية البيئة وخدمة المجتمع وتخريج مهندسين لديهم أحساس عالي بالمسؤلية المجتمعية.

وأضاف «أبو المجد»، أن المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا يقع بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة، وأرقام تليفوناته هي: 0682290608- 01062571510-01001425748- ورقم الفاكس 0862290600، ورقم طابع التنسيق هو (427/8).