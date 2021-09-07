السجن 10 سنوات لتشكيل عصابي اختطف شخصا وهتك عرضه في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار خالد الشباسي، رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص يتزعمه محامي ورجل أعمال «مقاول»، لقيامهم بخطف أحد المواطنين وتعذيبه وهتك عرضه، وتصويره تصويرا خادشا للحياء، وإجباره على كتابة وتوقيع مجموعة من الشيكات وإيصالات الأمانة.

خلاف على تشطيبات وحدة سكنية

وترجع تفاصيل القضية إلى وجود خلاف بين محامي وشقيقه من رجال الأعمال يمتلك إحدى شركات المقاولات، وبين أحد الأشخاص الذي قام بدفع مقدم شقة بالشركة، وحدث الخلاف بينهم على التشطيبات المتفق عليها بالوحدة، ما دفع المجني عليه بتقديم شكاوى بمجلس مدينة بنها والرقابة الإدارية والجهات الرسمية، بأنهم انتهوا من أعمال البناء بدون ترخيص ودون توصيل للمرافق.

وخطط المتهمون لخطفه عن طريق انتحال صفة ضباط بحجة أنه مطلوب ضبطه، واستوقفوه أمام منزله ووضعوه بالسيارة، وانتقلوا به لقطعة أرض فضاء وتناوبوا عليه بالضرب والاعتداء، وجردوه من ملابسه وقاموا بتصويره بأوضاع غير لائقة، وحصلوا على توقيعه على عدد من الشيكات وإيصالات الأمانة.

زوج يحاول قتل زوجته لقيامها برفع دعوى خلع

وفي واقعة أخرى، قضت نفس المحكمة، اليوم، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، على مهندس زراعي لاتهامه بالشروع في قتل زوجته لقيامها برفع دعوى خلع ضده، كما قضت بتعويض مدني مؤقت للزوجة قيمته 20 ألف وواحد جنيه.

وأكدت المحكمة أن المتهم «م»، 36 عاما، مهندس زراعي، شرع في قتل زوجته «ف»، مُعلمة، بشبرا الخيمة، بطعنها 6 طعنات نافذة 4 بالبطن 2 بالظهر، ما تسبب في استئصال الطحال والمرارة، ولازالت على قيد الحياة.