المنصوري: التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات وصل لمعدلات غير مسبوقة

قال الخبير التقني عضو شعبة الاتصالات بغرفة أبوظبي، راشد المنصوري، إن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، شهد نموا واضحا في الأنشطة التجارية والاستثمارية، منوها على أن جائحة كورونا لم تؤثر على حجم التجارة بين البلدين، وهو ما يعكس قوة رؤية البلدين نحو تعزيز الاستثمار المشترك.

وأضاف «المنصوري»، تعليقا على لقاء وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، خلال اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لـ جامعة الدول العربية، مع كل من وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن رؤية البلدين نحو تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري بين البلدين متوافقة تماما.

الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربيا

وأوضح راشد المنصوري، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصلت لمعدلات غير مسبوقة، وفي تزايد مستمر، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2021، لنحو 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر عربيا، فيما تبلغ استثمارات الإمارات في مصر لنحو 15 مليار دولار أميركي، وتبلغ استثمارات مصر في الإمارات لحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.

وزير الاقتصاد الإماراتي: العلاقات المصرية - الإماراتية راسخة

وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله المري، قد أكد أن العلاقات بين بلاده ومصر، «استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، لمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى»، وذلك خلال اجتماعات مع وزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي، تم عقدها في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاسثماري بين البلدين.

وقال «المري»: «مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات».