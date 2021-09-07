عاطل ينتقم من جاره فى العامرية: مزق قلبه بخنجر

فى منطقة العامرية بالإسكندرية، قبل أيام، اندلعت مشاجرة فى منطقة شعبية بين شابين هما «م.س» 33 سنة عامل ، و «أ.ب» 33 سنة، بسبب خلافات الجيرة المستمرة بينهما بسبب سلم يعوق الحركة فى الحارة، وانتهت بمشاجرة بينهما.

كيف بدأت المشاجرة؟

تمكن الأول من تلقين الأخير علقة ساخنة وأصابه بعدة جروح قطعية في ذراعه، ليقرر الأخير الانتقام، بعدما أهانه جاره على مرأى ومسمع من الجيران وتوعد بقتله.

اعتقد الجيران أن المتهم يبالغ لكنه اعترض طريق المجنى عليه «م.س» ليلًا وأصابه بطعنة غائرة بـ«خنجر»، أصابت قلبه مباشرة فأرداه قتيلًا وسط صرخات الجيران ثم لاذ بالفرار.

ونقل الأهالي جثة المجنى عليه لمستشفى العامرية، الذى أكد الأطباء فيه وفاته متأثرًا بإصابته بجرح غائر فى الصدر، وأصاب عضلة القلب بطعنة عميقة طولها 9 سم، تسببت فى حدوث هبوط حاد فى الدورة الدموية والوفاة.

تحريات الأمن العام تكشف التفاصيل

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت اشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه منذ أيام، حيث أصاب المجنى عليه المتهم بعدة إصابات فى ذراعه مستخدما «كتر»، فقرر المتهم الانتقام بقتله بطعنة فى قلبه، حيث تربص به ليلا وأجهز عليه.

حبس المتهم

ذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من المستشفى العام باستقباله جثة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم وبها جرح طعني نافذ بالصدر، بالانتقال وسؤال والده اتهم أحد الأشخاص بالتعدي على نجله بسلاح أبيض «مطواة» لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المتوفـى بالتعدي عليه بسلاح أبيض كتر فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.