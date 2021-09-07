«لو عايز تتجوز».. كيف تحصل على مبلغ مالي كبير من معاش الوالد؟

في كثير من الأحيان، عندما يقترب الشاب من سن الزواج، قد يحتاج إلى مساعدات مالية حتى يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية لإتمام الزواج، وحينها يمكنه الحصول على منحة مالية من معاش والده، إذا كان يتقاضى معاشا عنه، وذلك حال اقترابه من السن القانوني لقطع المعاش.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية حصول الشاب على منحة مالية من معاش والده عند الوصول لسن القطع وتوقف حصوله على هذاا لمعاش، وفق الموقع الرسمي لـ وزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

شروط حصول الشاب على منحة قطع المعاش

- يتم الحصول على منحة قطع المعاش مرة واحده فقط، وتكون تلك المنحة عند بلوغ الشاب للسن القانوني له.

- في حالة إذا كان هناك حالة عجز أو إصابة لا يتم صرف منحة المعاش إلا بعد صور قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز.

- في حال عدم تقدم الشاب بطلب صرف منحة قطع المعاش خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقه لتلك المنحة يتم منعه من الحصول عليها.

- يحصل الشاب المستفيد من معاش الوالد فقط على منحة القطع، ولا يحصل عليها شخص آخر غير مستفيد منه.

- في حالة وفاة الشاب المستفيد من معاش الوالد، لا يمكن أن يحصل شخص على المعاش نيابة عنه.

خطوات حصول الشاب على منحة قطع المعاش

- يقوم الشاب الراغب في الحصول على منحة قطع المعاش بالتوجه للمنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش أو الوالد ليقدم الطلب.

- يقوم الراغب في الحصول على المعاش بتقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصزل على منحة قطع المعاش

- إقرار موقع من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الحصول على أي مؤهل دراسي أو الالتحاق بأي جهة تعليمية.

- إقرار بعدم الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم الحصول على معاش آخر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- طلب صرف منحة قطع المعاش.

- إقرار موقع من المستحق الحصول على منحة قطع المعاش بعدم الالتحاق بأي جهة تعليمية.

- إقرار من القائم بالصرف أو المستحق بعدم الالتحاق بعمل آخر.