التفاصيل الكاملة للسيارة الكهربائية وتعريفة الشحن

قال المهندس محمد عمران، خبير تكنولوجي وعضو رابطة تجار السيارات، إن دخول الدولة في صناعة السيارات الكهربائية مع المستثمرين هي خطوة مهمة واقتصادية ومحافظة على البيئة.

شحن السيارات الكهربائية 121 قرشا للكيلو وات/ ساعة

وأوضح عمران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة أعلنت البدء في الخطوات التنفيذية لمشروع السيارة الكهربائية وذلك بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن شحن السيارات الكهربائية تكلفته 121 قرشا للكيلو وات /ساعة.

وأشار عمران إلى أن تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، موضحا أن الحكومة متمثلة بشركة النصر لصناعة السيارات عقدت اتفاقيتين مع شركة «دونج فينج» إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية ذات نمو اقتصادي.

النصر للسيارات تنتج سيارة بنسبة توطين 50%

وأضاف الخبير التكنولوجي أن التطور في الصناعة من أهم عوامل النمو الاقتصادي وأن المشروع يستهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%.

كما يجري العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة و6 آلاف نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرا.

تعريفة شحن السيارة

يذكر أن الحكومة وافقت الفترة الماضية على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية 121 قرشا للكيلو وات ساعة، وكذلك تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة بقدرة 22 كيلو وات، و275 قرشا للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة بقدرة 50 كيلو وات.

وكانت شركة النصر للسيارات قد أعلنت استيراد 13 سيارة «e70» من شركة دونج فينج الصينية، والتي يجري التعاون معها لإنتاج هذا الموديل بمصانع شركة النصر، وذلك لعمل الاختبارات لها في الأجواء وعلى الطرق المصرية، للوقوف على المواصفات النهائية للسيارة التي سيتم طرحها في السوق.

وجاء في بيان رسمي أنه سيتم تجربة 9 سيارات وتسليمها للسائقين على تطبيق أوبر، بعد الانتهاء من تدريبهم من قبل فريق من شركة دونج فينج الصينية على استخدام وشحن السيارات الكهربائية.

وأكد البيان أنه سيجرى اختبار السيارة وفق معايير محددة على مسافة سير تصل إلى 30 ألف كيلو متر للسيارة الواحدة، خلال فترة ما بين 3 إلى 4 أشهر أثناء العمل.