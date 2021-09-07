ليلى طاهر: لا تراجع عن قرار اعتزالي الفن.. «بحترم نفسي وجمهوري»

أعلنت الفنانة الكبيرة ليلى طاهر، استبعادها التراجع عن قرار اعتزالها الفن، بعد ابتعادها عن المشاركات خلال السنوات السبع الماضية، موضحة أنها الآن متفرغة لحياتها العائلية، كما أنها سعيدة للغاية من أنها قربت أكثر من عائلتها وأصدقائها بعد الاعتزال، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، على شاشة «القاهرة والناس».

سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وتحترم جمهورها

وأضافت «طاهر»، أنها لن تتراجع عن قرار الاعتزال، وستتفرغ أكثر لحياتها العائلية، «قرار الاعتزال أعتقد لن يكون فيه رجعة ومينفعش أرجع بعدها»، موضحة أنها تُعرض عليها أعمال فنية، ولكنها لا تناسبها، «الأعمال اللي بتعرض عليا لا تنسابني، وقلت يكفي ما عملته من تاريخ ومفيش داعي إني أعمل أي حاجة لمجرد التواجد فقط»، موضحة أن سبب اعتزالها هو أنها تحترم نفسها وتحترم جمهورها.

لا أعمل لمجرد الحصول على فلوس أو مقابل مادي

وتابعت الفنانة ليلى طاهر: «لا أعمل لمجرد الحصول على فلوس أو مقابل مادي»، موضحة أنها الآن مستمتعة بحياتها، واكتفت بما قدمته من تاريخ، كما أنها تحترم جمهورها إلى أبعد حد.