تفاصيل تكريم ليلى علوي ويسرا كسفيرات لمبادرة «واحدة جديدة»

كشف الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عن تفاصيل حفل تكريم الفنانتين يسرا وليلى علوي كسفيرات لمبادرة «واحدة جديدة»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث نشر «مراد» صور الحفل معلقا: «صور من حفل تكريم فائزات مبادرة «واحدة جديدة» والتى اطلقتها شركة ڤيكتورى لينك وتمثلها الرئيس التنفيذى للشركة انچى الصبان بالتعاون مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد.

شرفنا بحضور يسرا وليلي علوي ومنى الشاذلى

وأضاف مراد: «لقد شرفنا بالحضور وتكريم المتسابقات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيڤين قباچ، وراوية منصور، رئيس مجلس ادارة شركة، رامسكو واوازيس تكنولوجي وهى الرئيس الشرفى للمبادرة وذلك بحضور سفراء المبادرة النجمة يسرا والنجمة ليلي علوي والإعلامية منى الشاذلى».

فيما أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بتكريمها كسفيرة للمبادرة وتكريمها لـ10 من السيدات الملهمات بقصص نجاحهن وكفاحهن.

وتوجهت الفنانة بالشكر لوزيرة التضامن قائلة: «شكرا لمعالي وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج والسيدة العزيزة راوية منصور، والشركة التي أطلقت المبادرة فيكتوري لينك والتي تمثلها الرئيس التنفيذي، إنجي الصبان بالتعاون مع الكاتب والسيناريست أحمد مراد».

ليلى علوي سفيرة مبادرة «واحدة جديدة»

ونشرت ليلى علوي، مجموعة من صور التكريم عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» معلقة: «شرفت بتكريمي كسفيرة لمبادرة «واحده جديدة» وتسليم التكريمات لـ10 من السيدات الملهمات بقصص نجاحهن وكفاحهن.

وقدم الحفل الإعلامية لينا شاكر، قائلة: شكر خاص للأستاذ محمد النظامى، رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن لاستضافته للمبادرة داخل فعاليات منتدى المرأة المصري.

مبادرة سنوية تستهدف «قصص نجاح ملهمة»

يشار إلى أن مبادرة «واحدة جديدة»، تستهدف توصيل صوت المرأة واستعراض قصص نجاح ملهمة للسيدات، وهي مبادرة سنوية أطلقتها شركة «فيكتوري لينك» لاستعراض القصص الملهمة في حياة السيدات، وإلقاء الضوء على قضايا المساواة والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للسيدات.

روبي وماجد الكدواني فى فيديو لدعم المبادرة

وفي مارس الماضي شارك عدد من الفنانين في المبادرة حيث أطلقت الفنانة روبي بمشاركة ماجد الكدواني «فيديو كليب» برؤية فنية للكاتب والسيناريست أحمد مراد، لدعم المبادرة.