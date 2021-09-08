إجراءات التقاضي في «الأحوال الشخصية».. محاضرة بمعهد محاماة القاهرة

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، التابع لنقابة المحامين اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وتدور المحاضرة، التي يلقيها المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والإجراءات العملية، والقوانين الموضوعية للأحوال الشخصية للمسلمين وغيرهم.

مواعيد معهد المحاماة

جدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.

كما أعلنت نقابة المحامين بجنوب البحيرة، عن انطلاق محاضرات معهد المحاماة يوم الأحد المقبل الموافق 12/09/2021، بقاعة المؤتمرات بنادي المحامين بدمنهور، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وناشدت النقابة الفرعية، المحامين المقيدين بالمعهد، بالالتزام بالزي الرسمي.

دورات معهد المحاماة بالدقهلية

وكانت اللجنة المشرفة على معهد المحاماة بنقابة محامي شمال الدقهلية، أعلنت انطلاق دورة المعهد لعام 2021 لمحامي الجدول العام الذي مر على قيدهم عام في نقابة المحامين، وللمحامين المقيدين ابتدائي ولم يجتازوا معهد المحاماة، ومقيدين تحت شرط اجتياز المعهد.

وقال أحمد منصور، عشو مجلس الفرعية، المشرف على معهد المحاماة، إن المعهد سينطلق يوم الاثنين الموافق 06/09/2021 بنادي المحامين بطلخا، مشددًا على ضرورة الحضور بنسبة 70% من المحاضرات؛ على أن تبدأ المحاضرة في تمام الساعة الثالثة عصرًا.