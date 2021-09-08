البورصة تستهل تعاملات اليوم الأربعاء بارتفاعات جماعية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.16%، عند مستوى 11107.54 نقطة.

مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.98%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2866.05 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.86%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 3858.23 نقطة.

فيما صعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.64%، مستهلاً التعاملات عند مستوى 2412.16 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات في وقت كتابة التقرير 141.749 مليار جنيه، من خلال التداول على 33.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 5.408 ألف صفقة.

الأسهم المتداولة

وشهدت الجلسة التداول على 149 سهمًا، إذ ارتفع 59 سهمًا، فيما انخفض 6 أسهم أخرى، واستقر 84 سهمًا دون تغيير.

توقعات السوق

وتشير التوقعات إلى أن استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11000 نقطة، قد يؤهله لاستكمال حركة الصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات جني أرباح عند مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الأول وهو 11000 نقطة.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70»، تشير التوقعات إلى أنه في حالة استمرار الأداء الإيجابي لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة يستهدف المؤشر مستوى المقاومة 2880 ثم 2930 نقطة، أما في حالة ظهور عمليات تصحيح لأغلب أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة عند مستويات المقاومة الرئيسية للمؤشر قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 2760 نقطة.