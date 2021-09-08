ميناء سفاجا يستقبل 732 سائحا على متن «سفينة الرفاهية» (صور)

استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم الأربعاء، رابع رحلات السفينة الكروز السياحية «Msc BELLSSIMA»، والتي تحمل جنسية بهاما قادمة من ميناء جدة السعودي وعلى متنها 732 سائحا، وانتهت إدارة الميناء بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي من إجراءات السائحين وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

برامج سياحية للسائحين السعوديين

ونظمت الشركات السياحية برنامجا سياحيا كاملا للسائحين السعوديين القادمين على متن السفينة «بلسيما»، والتي عرفت بـ«سفينة الرفاهية»، ويشمل البرنامج رحلة اليوم الواحد لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان بجانب المزارات السياحية المختلفة والرحلات البحرية لجزر البحر الأحمر والرياضات المائية ورحلات السفاري بالجبال بالغردقة وسفاجا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

دعم وتنشيط السياحة العربية إلى شواطئ البحر الأحمر

وأشار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في تصريحات صحفية، إلى تدشين الخط الملاحي السياحي «جدة - سفاجا»، وذلك في إطار جهود القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر لجذب السفن السياحية من خلال دعم وتنشيط شكل جديد من السياحة الخليجية القادمة لمحافظة البحر الأحمر، وجذب السائح العربي بنمط سياحي مختلف، ما يؤدى بدوره إلى انعكاس كبير على السياحة ومردود قوى على الموارد السياحية والبيئية والبحرية .

«بلسيما» من أكبر السفن السياحية في العالم

يذكر أن السعة الاستيعابية للسفينة نحو 3000 راكب، إضافة إلى الطاقم، وتضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، والسفينة مزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التى تُستخدم لنقل الركاب فى البحر في رحلات استكشافية، ومهبط طائرة هليكوبتر وغواصة صغيرة للرحلات الاستكشافية في أعماق البحر، وتضم السفينة أكثر من ألف شخص من أفراد طاقم، بطول 167 مترا وغاطس 5.6 متر وترتفع لنحو 10 أدوار بنظام الفندقي.