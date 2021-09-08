مزارع يُقيد شقيقته بالسلاسل منذ 20 عامًا في قنا: «مريضة نفسيا»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن قيام أخ بتقييد شقيقته بالسلاسل منذ 20 عامًا في قنا.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه «مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا»، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أفاد بأن «شقيقته» مطلقة منذ نحو 20 عامًا وطليقها «يعمل خارج البلاد»، ولهما ابنتين «إحدهما متزوجة – والأخرى مقيمة مع والدها بالخارج».

تعاني من مرض نفسي

وأشار المزارع إلى أن شقيقته تعانى من مرض نفسى منذ أكثر من 18 عامًا، وأنه تم حجزها بمصحات نفسية أكثر من مرة بمحافظتي «أسيوط – سوهاج» كان أخرها منذ 5 أعوام، وخشية قيامها بإيذاء نفسها قام بتوثيقها بسلاسل حديدية رفيعة داخل منزل خاص به مكون من طابق واحد، لافتًا إلى أنه يلجأ أحيانًا لذلك عندما تشتد عليها أعراض المرض وعلى فترات متباعدة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.