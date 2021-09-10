قبل 15 سبتمبر.. اعرف شروط وطريقة التقديم لوظيفة محفظ قرآن بالأزهر

يسعى العديد من الأشخاص من حفظة القرآن الكريم، للعمل كمحفظ خاصة بالأزهر، ووفرت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف ذلك، حيث أعلنت فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية، محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة محفظ قرآن في الجامع الأزهر.

شروط التقدم لوظيفة محفظ قرآن في الجامع الأزهر

هناك العديد من الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، يجب توافرها في المتقدمين من أجل قبولهم في وظيفة محفظ القرآن، أبرزها ما يلي:

1- يجب أن يجيد المتقدم حفظ القرآن الكريم كاملًا.

2- لابد من إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

3- يُشترط إجادة أصول القراءات العشر وذلك بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات.

4- أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.

5- الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بالجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.

6- من المقرر وفق ما تم الإعلان عنه أن يتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).

7- لابد أن يكون المؤهل الدراسي مناسبًا لطبيعة العمل.

8- يشترط اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

9- يجب على المتقدم إحضار بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر ورفعه على رابط التقديم المخصص لذلك.

كيفية التقديم لوظيفة محفظ قرآن من الجامع الأزهر

التقديم على هذه الوظائف سيكون إلكترونيًّا على بوابة الأزهر الإلكترونية عبر هذا الرابط.

وآخر موعد للتقديم سيكون يوم الأربعاء القادم الموافق 15 سبتمبر 2021.