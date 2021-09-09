وسط توقعات بتثبيت الأسعار.. تعرف على الفائدة في 3 بنوك

توقع الخبراء إبقاء البنك المركزى على تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير للمرة السابعة على التوالي «على مدار 8 أشهر»، عند 8.25٪ للإيداع، و9.25٪ للإقراض، و8.75٪ سعر الائتمان والخصم.

وأرجع الخبراء، الاستمرار فى تثبيت اسعار الفائدة إلى عدة أسباب، منها: أن الثبيت يسساعد فى مجابهة ارتفاع التضخم فى الأسواق، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستثمارات الساخة من الخروج من السوق، وأخيرا الحفاظ على استقرار أسعار السلع فى الأسواق.

وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب، إن هناك سبب رئيسى لعدم إقبال لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى على قرار رفع أسعار الفائدة، وهو أن رفع سعر الفائدة من الممكن أن يرفع عملية التضخم، رغم أن هناك ارتفاع طفيف فى حدود المقبول والمعقول، بالإضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيزيد من الأعباء الحكومية، نظرا لكون الحكومة هى أكبر مقترض من البنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار شعيب فى تصريح لـ«الوطن»، إلى أن قرار خفض سعر الفائدة غير وارد، نظرا لأن هذه القرار من الممكن أن يساعد فى خروج الاستثمارات الساخنة من السوق المصرى، كونه الوحيد فى الأسواق الناشئة الذى تعطى أسعار فائدة حقيقية، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يكون الخفض سببا فى سحب المودعين لأموالهم من البنوك، لقلة العائدة ما يزيد من التضخم فى الأسواق، لافتا إلى أن القرار المتوقع هو التثبيت.

وترصد «الوطن» فى هذا التقرر أسعار الفائدة فى عدد من البنوك المصرية قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل.

- أسعار الفائدة في البنك الأهلي:

يصدر البنك الأهلي شهادة الادخار البلاتينية وآجالها 3 سنوات بنسبة الفائدة 11% سنويًا، ويُصرف العائد شهريًا.

2- أسعار الفائدة في البنك الزراعي المصري:

يبيع البنك الزراعي المصري شهاد الحصاد ذات آجال 3 سنوات بفائدة سنوية 11%، ويُصرف العائد شهريًا.

3- أسعار الفائدة في بنك مصر:

يبيع البنك شهادة القمة الثلاثية، ويبلغ العائد السنوي 11%، ويُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات.