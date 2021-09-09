لينك تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثانية.. حوّل للجامعة الأقرب ليك

بشرى سارة زفها المجلس الأعلى للجامعات، أمس الأربعاء، بعد إعلانه عن فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2021، والذي يتمكّن الطلاب من خلاله التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى قريبة وفق الموقع الجرافي للطالب، حتى لا يقوم بالسفر من محافظة لأخرى للانتظام في العام الدراسي الجديد.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، لينك تقليل الاغتراب الذي بدأ أمس، الأربعاء وخطوات تقديم تقليل الاغتراب، وفق الموقع الرسمي للتنسيق، كالتالي:

لينك تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثانية

- يمكن للراغب في التقديم على تقليل الاغتراب بتقديمه إلكترونيًا، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق من هنا.

- ثم يدخل الطالب على اللينك الخاص بتقليل الاغتراب للتسجيل إلكترونيا من هنا.

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب2021 المرحلة الثانية

- يقوم الطالب الراغب في التسجيل في تقليل الاغتراب بالدخول على موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يضغط الطالب على الأيقونة الخاصة بتقليل الاغتراب والذي أصبح متاحا بعد إعلان فتحه أمس الأربعاء.

- ثم بعد ذلك يختار الطالب مدار الثانوية العامة.

- ثم يدخل الطالب الراغب في التسجيل لتقليل الاغتراب رقم الجلوس الخاص به، ثم بعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به والموجود على استمارة النجاح التي تسلمها الطالب من المدرسة التابع لها.

- ثم بعد ذلك يدخل الطالب الرقم التأكّيدي الظاهر أمامه على الشاشة في الأيقونة الخاصة به.

- ثم تظهر أمام الطالب نتيجة التنسيق الخاصة به والكلية التي تمّ ترشيحه لها.

- ثم بعد ذلك يسجل الطالب رغبته بالجامعة التي يريد الانتقال إليها وفق الأقرب له وموقعه الجغرافي الذي يناسبه.

- ثم بعد ذلك يضغط الطالب على تسجيل حتى يتمّ تسجيل رغبته على موقع التنسيق.