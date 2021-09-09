«لم يرحم طفولتها».. والدة علياء: «جاري خنق بنتي انتقاما من والدها»

«خنق علياء وسدد لها طعنات رغم أنها مجرد طفلة، لم يرحمها وهي تصرخ وتقول يا بابا، وإلحقيني يا ماما القاتل بيموت فيا»، قالتها والدة الطفلة علياء بدير، 11 سنة، التي فقدت ابنتها غدرا على يد جارها.

روت الأم لـ«الوطن»، تفاصيل العثور على جثة ابنتها في شيكارة ملقاة في صندوق قمامة بجوار مقابر «عزبة الجزار»، التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، في غضون شهر يناير 2020 وبعد اختفاء دام لمدة 5 أيام، حيث نجحت مباحث الدقهلية في العثور على جثة الطفلة، وتوصلت إلى أن مرتكب الواقعة هو جارهم، خطفها وقتلها واعترف بجريمته.

والد علياء رفض شهادة الزور فانتقم منه المتهم

وقالت والدة علياء: «ابنتي ماتت ضحية غدر جارنا، انتقاما من والد علياء، الذى رفض أن يشهد زورا بأن المتهم لم يوقع علي شرط جزائي في عقد شراء منزل، بعد أن أراد الرجوع عن الشراء، وطلب من والد علياء الشهادة الزور حتى لا يتعرض لدفع للشرط الجزائي، ولما رفض كان رده: ما تزعلش مني في اللي هاعمله».

وأضافت الأم، لـ«الوطن»، وهي تتحسر على فقد ابنتها: «يوم الجريمة، كنا محتاجين شاش وقطن لأن إبني الصغير كان عامل عملية، وأرسلت علياء تشتري من الصيدلية، وعندما رآها المتهم عطل كاميرات المراقبة لديه، ونادى على الطفلة، وأخذها إلى بيته، وكتم أنفاسها وطعنها حتى يتأكد من وفاتها، وبعد ساعات من غيابها بدأنا نبحث عنها بجنون وكان المتهم يبحث معنا في كل بيوت العزبة بلا استثناء».

الأم: القاتل استدرجها لبيته وخنقها، ووضع جثتها في شيكارة زبالة

وأشارت إلى أنهم اكتشفوا أن القاتل استدرجها لمنزله وخنقها، ووضع الجثة في «شيكارة زبالة»، وألقاها أمام سور المقابر، لافتة إلى أن كاميرات المراقبة كشفت الجريمة: «وجدنا العلاج الذي اشترته بنتي داخل بيت القاتل».

تبكي الأم بحرقة متابعة: «موت بنتي موته شنيعة، ولما دخلت عليها المشرحة، وجدتها متربطة من إيديها ورجليها، وتعامل معها كأنها حيوان، وبها طعنات ومخنوقة، ولم يضع أطفاله مكان ابنتي، والحمد لله أني عثرت علي جثة بنتي، وعارفة أنها عند ربنا، ولكن أنا لا أقدر علي زيارتها، طالما المتهم ما يزال حيا وأنتظر القصاص، ولو صدر حكم الإعدام، سأقبل عزاء بنتي وأغير ملابسي السوداء».

الأم: أطالب القصاص من القصاص،

وطالبت بإعدام كل من قتل طفلا لكي يكون عبرة: «أطفالنا هايفضلوا في خوف حتى يتم القصاص من الجناة.. حياتنا كانت حلوة، القاتل هدم أسرتنا، ونفسي أزور قبر بنتي وأقول لها حقك جه يا عصفورة الجنة».