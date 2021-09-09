لو الفيزا وقفت وعاوز تصرف المعاش.. إليك 5 خطوات لتحديثها

يتفاجأ بعض أصحاب المعاشات بوقف فيزا الصرف الخاصة بهم، عند الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي لسحب الأموال المستحقة لهم، الأمر الذي يثير القلق والتوتر لحين علاج تلك المشكلة والتي دائمًا ما تحتاج إلى تحديث، لذا يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن خطوات تحديث فيزا المعاشات 2021، كي يستطيعوا سحب المعاش، دون الوقوع في فخ توقف فيزا المعاشات.

تطبيق «معاشي» الإلكتروني

وتيسيرًا على المواطنين من أصحاب المعاشات، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي تطبيق «معاشي»، وهو أحد قنوات التعامل مع المنظومة الخاصة ببطاقة المعاشات، والتي تشمل خدمات دفع الفواتير، بالإضافة إلى جميع خدمات البطاقة، مثل الاستعلام عن الرصيد وطلب كشف حساب، ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات، وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

خدمات تطبيق «معاشي» الإلكتروني

ويقدم التطبيق أيضًا لأصحاب المعاشات خدمة أخرى، إذ يمكن من خلال الخدمة الصوتية (IVR) والاتصال برقم 19630، الاستعلام عن الرصيد المتاح ببطاقة استلام المعاش، أو وقف البطاقة حال ضياعها، أو تفعيلها أو تغيير الرقم السري أو طلب رقم سري جديد حال نسيان الرقم السري الأصلي، كما ستتيح الخدمة الصوتية للمتصل، إعادة إصدار البطاقة أو طلب كشف حساب مختصر.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خطوات تحديث فيزا المعاشات 2021، ومزايا تطبيق «معاشي».

خطوات استخدام تطبيق «معاشي» لتحديث فيزا المعاشات 2021

1- تحميل تطبيق «معاشي» من خلال المتجر، لأجهزة الأندورويد.

2- يجب الموافقة على الشروط والأحكام لبدء التسجيل.

3- التسجيل على تطبيق «معاشي» من خلال إدخال الاسم، اسم الأب، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، ورقم التليفون.

4- يرسل لك التطبيق رسالة بها كود التفعيل يجرى إدخاله لتتمكن من استخدام التطبيق.

5- إدخال رقم البطاقة المكون من 16 رقمًا، وإدخال الرقم السري للبطاقة، والضغط على زر التسجيل.

مميزات تطبيق «معاشي»

1- الاستعلام عن الرصيد.

2- الاستعلام عن وقت نزول المعاش.

3- تحويل الأموال.

4- إعادة إصدار بطاقة.

5- تنشيط وإيقاف البطاقة.

6- إعادة إصدار رقم سري للبطاقة.

7- تغيير الرقم السري للبطاقة.

8- إصدار كشف حساب.