تفاصيل مشاركة مصر في المعرض الدولي للسياحة والسفر بموسكو.. جناح فرعوني

تشارك وزارة السياحة والآثار هذا العام في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين «OTDYKH Leisure 2021»، والمُنعقد حالياً بالعاصمة الروسية موسكو، وتشارك فيه مصر كدولة الشريك، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري.

وتشارك الوزارة هذا العام بجناح تبلغ مساحته 150 مترا مربعا بمشاركة 6 عارضين يمثلون عدداً من الفنادق المصرية، وجناح خاص بشركة مصر للطيران.

الطابع الفرعوني يميز الجناح المصري

واتخذ الجناح المصري الطابع الفرعوني في تصميمه، حيث صُمم على شكل صرح معبد باللون الأبيض مزين بزخارف على شكل زهرة اللوتس من الجوانب، ويحتوي جسم المعبد علي صور مختلفة تجمع ما بين لقطات للسياحة الشاطئية والثقافية وللأماكن الأثرية المختلفة.

ويضم الجناح مجموعة من شاشات العرض الكبيرة والصغيرة على الجوانب الخارجية له تعرض مجموعة من الأفلام والمواد الترويجية والدعائية للترويج للمقصد السياحي المصري، وإبراز ما يتميز به من تنوع كبير في المنتجات السياحية، إضافة إلى عرض صور وفيديوهات من الأحداث والفعاليات المهمة التي نظمتها الوزارة، مثل الحدث الاستثنائي لنقل المومياوات الملكية في موكب مهيب، إلى جانب تخصيص معرض صغير للمستنسخات الأثرية، ويوجد هولوجرام لكرسي العرش لتوت عنخ أمون، وشاشة أخرى تعرض فيلم عن المتحف المصري الكبير.

ويتميز الجناح المصري أيضًا بشاشات عرض ثابتة لإبراز الإجراءات الاحترازية، وضوابط التدابير الوقائية التي تُطبق في المطارات والمنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف.

وزُينت حوائط الجناح المصري من الداخل بعدد من الصور عن الأنشطة السياحية والفعاليات المختلفة والأفلام الترويجية التي تطلقها الوزارة، ويوجد ممر للخارج يحتوي على شاشات على الأرضيات تعرض أفلام ثلاثية الأبعاد (360 درجة) عن المقاصد والأماكن السياحية المختلفة مثل البحر الأحمر والصحراء، ويتم تنظيم بعض الأنشطة المصاحبة بالجناح مثل العزف على آلة الهارب.

المؤتمر يحقق لمصر عدة مميزات ترويجية

وتحقق مشاركة مصر كدولة شريك في المؤتمر العديد من المميزات الترويجية، منها المشاركة في حفل الافتتاح الرسمي للمعرض، ووضع الإعلانات الترويجية عن مصر في أماكن عديدة بالمعرض، منها المدخل ومناطق التسجيل وممرات الزوار، إضافة إلى وضع الشعار الترويجي لمصر على كافة الإصدارات الخاصة بالمعرض واللوحات المعلوماتية وعلامات التنقل في المعرض وبرنامج الأعمال، وإعلانات الفيديو علي الشاشات، ووضع الوحدة الاعلانية للشريك في المنطقة الرئيسية عند مدخل الجناح.