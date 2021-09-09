كل ما تريد معرفته عن المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021

يواصل الطلاب المرشحين تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية والطلاب الناجحين في الدبلومات الفنية 2021، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، سواء الجامعات أو المعاهد البحث عن المؤسسات التعليمية المختلفة من حيث اعتمادها وبرامجها وتخصصاتها، التي من بينها المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021، التابع لمدينة الثاقفة والعلوم الموجودة بالقرب من ميدان الحصري الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021: 3 أقسام لغات

ووفقا للموقع الرسمي للمعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى شهر ديسمبر عام 1993، وبدء العمل به أكاديميا واستقبال أول دفعة نشاط تعليمي عام 1994-1995، تتم معادلة شهادة المعهد التي يتم منحها درجة الليسانس طبقا للدرجة التي تمنحها مختلف الجامعات المصرية، التي تخضع لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 49 لسنة 1972 ميلاديا، ووفقا للائحة التنفيذية من كليات اللغات المختلفة في التخصصات المناظرة.

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021: سنوات الدراسة 4 سنوات

وتتعدد أهداف المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021، أبرزها العمل على تخريج كوادر متميزة تجدي العديد من اللغات الأجنبية في الكتابة والتحدث وكذلك الاهتمام بالترجمة، بجانب تأهيل الخريجين على العمل في مجالات السياحة واللغات والتأهيل على العمل بمختلف الأنشطة العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بجانب الحرص على المقرارات الدراسية والمناهج، التي تؤهل خريجين ذات كفاءات عالية تتماشي مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

وعن أقسام المعهد العالي للغات بمصر الجديدة 2021، تتمثل في قسم اللغة الفرنسية وقسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة الألمانية، وعن نظام الدراسة فإنها تتم لمدة 4 سنوات وكل عام دراسي منقسم لفصلين دراسيين ولا ينتقل الطالب للفرق الأعلى إلا بعد النجاح، ويقبل المعهد أيضا حملة المؤهلات العليا البكالوريوس والليسانس، للحصول على ليسانس اللغات من المعهد، ويكون التقديم عن طريق المعهد مباشرة.