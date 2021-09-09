تكريم 9 فائزين بالمسابقة الفنية لكلية التربية النوعية في سوهاج

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين فى المسابقة الفنية التي نظمتها كلية التربية النوعية، اليوم الخميس، احتفالاً باليوبيل الذهبي للجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتورة زينب محمود الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أماني محمد، والدكتورة أمل محمد، عضوتي لجنة التحكيم بالمسابقة، ومصعب صبري، مدير رعاية الشباب بالكلية.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج إن إدارة الجامعة، تولي اهتماماً كبيراً ودعماً غير محدود، لتنفيذ جميع الأنشطة الطلابية بمختلف الكليات، مشيراً إلى أن المسابقة الفنية هدفت إلى تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية، ودعم روح التنافس الإيجابي بينهم، لانتقاء أفضل العناصر للاشتراك فى المسابقات المحلية والقومية باسم جامعة سوهاج.

ومن جانبها، قالت الدكتورة زينب الشريف، إن المسابقة تأتي في إطار الخطة السنوية للأنشطة الطلابية بالكلية، لاكتشاف الموهوبين وتعزيز مهاراتهم الفنية، موضحةً أن المسابقة حملت شعار «جامعة سوهاج في عيون أبنائها»، وتقدم لها 40 طالباً وطالبة من جميع الكليات، واستمرت خلال شهر يونيو الماضي.

وأضافت أن المسابقة ضمت مجالات الرسم والتصوير والنحت والخزف والأشغال الخشبية، حيث أعلنت لجنة التحكيم فوز 9 طلاب من أصل 40 طالباً تقدموا للمسابقة، وذلك بعد فحص وتقييم جميع الأعمال، وفق المعايير الموضوعة للمسابقة.

ومن جانبه، قال مصعب صبري، مدير رعاية الشباب باكلية، إن المركز الأول فى مجال الأشغال اليدوية حصلت عليه الطالبة «أمل عصام»، من كلية التربية، كما حصلت الطالبة «انتصار عبد الرحيم»، من كلية التربية النوعية، على المركز الأول في مجال المشغولات الخشبية، كما فاز الطالب «أبانوب محفوظ»، من كلية التجارة، بالمركز الأول في مجال الرسم، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين بشهادات تقدير وجوائز مالية قيمة، تشجيعاً لهم للاستمرار في التفوق والتميز.