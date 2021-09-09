«شيحة»: لأول مرة مصر تطلق برنامجا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك تربصا تجاه الدولة المصرية ورغبة شديدة لتوجيه اتهامات ليس لها دلالة من الصح، لافتًا إلى أن المؤسسات التي أصدرت بيانات تهاجم حقوق الإنسان في مصر لم يحالفهم الحظ هذا العام، لأن مصر تطلق بداية الأسبوع المقبل لأول مرة برنامجا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر في ظل رؤية واضحة لتحسين حقوق الإنسان، وفقًا للمواثيق التي نص عليها الدستور، مشيرًا إلى وجود خطة لمدة 10 سنوات مقبلة في ظل إرادة الدولة لتحسين حقوق الإنسان.

تحسن في حقوق الإنسان بمصر

وأضاف «شيحة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج « الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المؤسسات المصرية العاملة تتابع الوضع الحقوقي في مصر على أرض الواقع، متابعا: «مش هقولك إن عندنا حالة حقوق الإنسان هي الأفضل في العالم، لأن عندنا بعض المشاكل طبعًا وبنحاول نحلها، ولأول مرة يوجد اتصال بين المجتمع المدني والدولة المصرية للتعاون مع أي انتهاكات بمنتهى الجدية، عمرنا ما بنشهد مع الدولة لو فيه انتهاك، وهناك تحسن».

الإخوان الإرهابية تدعم مؤسسات دولية

وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن مصر تحاول التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية للتعريف بالصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعم هذه المنظمات وتنفق على بعضها، إذ يجرى تكبير القضايا الصغيرة، مبينًا أنه يجب التعامل بجدية مع هذه التقارير باحترافية مثلما يفعل وزير الخارجية، إذ أصبح هناك اشتباك مع هذه التقارير، ولا نكتفي بالرد من خلال بيانات فقط.

نقلة حضارية في مجال حقوق الإنسان

وأوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه حدثت نقلة نوعية وحضارية وإنسانية في مجال حقوق الإنسان في مصر، مبينًا أن هناك اهتماما بحياة الإنسان المصري إذ جرى إنقاذ المصريين في ليبيا والمصريين وغير المصريين في أفغانستان، كما نظمت مصر حملة لعلاج فيروس سي الكبدي في أفريقيا كلها، لافتا إلى أن مصر تعاني من إرهاب منظم وأجهزة مخابرات تعمل على توجيه بعض الجهات.