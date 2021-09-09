مصرع عامل في انفجار خزان سيارة أثناء تصليحها بالبحيرة

لقى عامل مصرعه قبل قليل، إثر انفجار خزان سيارة نقل أثناء تصليحها بورشة لحام، بالكيلو 59 طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية المركزي، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

حفظ الجثة داخل ثلاجة الموتى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، مساء اليوم الخميس، إخطاراً من مركز النوبارية، يفيد استقبال المستشفى المركزي جثة عامل لقى مصرعه إثر انفجار خزان سيارة نقل خلال قيامه بتصليحها، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية الضحية

وبالفحص تبين أن الجثة لعامل يُدعى «حمدي محمد مرسي»، 40 سنة، مقيم بمنطقة الكيلو 59 بغرب النوبارية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

إصابة 3 في تصادم على صحراوي إسكندرية

وشهدت منطقة غرب النوبارية حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على طريق الإسكندرية الصحراوي، في وقت سابق اليوم الخميس، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.

نقل المصابين لمستشفى غرب النوبارية

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد استقبال مستشفى غرب النوبارية 3 أشخاص مصابين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم جراء حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، وتبين أن المصابين هم: «عبد الحليم جبالي حميدة»، 51 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«السيد أحمد فرج»، 38 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، و«فرج أحمد فرج»، 48 سنة، مصاباً بكسور بحاجز الأنف وكسر بعظام الفك واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف حاد بالعين اليسرى.

تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات.