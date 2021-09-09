تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021: مرحلة ثالثة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، والتي تبدأ مباشرة عقب إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب 2021 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021

وقالت مصادر بوزارة التعليم العالي، إنه حتى الآن لم يجرى الإعلان عن تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021، وفي المقابل هناك معاهد أخرى جرى إعلان تنسيقهًا، نظرًا لنزوله مرحلة ثالثة ضمن الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة بالنسبة للشعبة الرياضية، مشيرة إلى وجود أماكن شاغرة بالمعاهد العالية و المتوسطة بأكثر من 100 معهد سواء لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

موعد التسجيل في تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021

وعن نتيجة تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021، أوضحت المصادر أنه يجرى إتاحة التسجيل له ضمن رغبات المرحلة الثالثة، والحد الأدنى للقبول يجرى بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثالثة و غلق باب التسجيل وإعلان النتيجة، منوها بأن المعهد مثل غيره من المعاهد يحتوي على العديد من التخصصات العلمية و البرامج المؤهلة لمختلف سوق العمل محليًا و دوليًا، و تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، و تعمل على تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا وجود متابعة لحظية من قبل وزارة التعليم العالي واللجان المشرفة على قطاع المعاهد، لمتابعة أعمال التسجيل و القبول للطلاب بمختلف التخصصات .

الأوراق المطلوبة للالتحاق في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021

وعن كيفية التقدم والأوراق المطلوبة بعد معرفة نتيجة تنسيق معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا 2021، أوضحت المصادر أن الأوراق، هي:

- أصل شهادة الثانوية العامة 2021.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الترشيح.

- 6 صور شخصية.

- الموقف من التجنيد للطالب.