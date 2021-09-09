لهذه الأسباب حصل علي الزهراني على جائزة أفضل معلم بقيمة مليون دولار

في خطوة لافتة، حصل المعلم السعودي علي الزهراني على جائزة «فايركي» لأفضل معلم في العالم، وذلك بعدما تم اختياره ضمن قائمة أفضل 50 معلمًا على مستوى العالم.

وجائزة أفضل معلم بالعالم جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فايركي جيمس «VGF» تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة، وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.

وتُمنح جائزة أفضل مُعلم، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويتم الإعلان عن الفائز في منتدى التعليم والمهارات العالمي Global Education and Skills Forum السنوي التابع للمؤسسة، ويراجع عملية الاختيار Price Waterhouse Coopers.

علي الزهراني والقلم الذكي

وجدير بالذكر، أن علي الزهراني، الحاصل على جائزة أفضل معلم، هو أحد معلمي مدرسة الإمام الطبري الابتدائية بمكة المكرمة، وحصل في وقت سابق من منسوبي تعليم مكة المكرمة على الميدالية الذهبية، وشهادة استحقاق الابتكار في المعرض الافتراضي الروسي للاختراعات (ارخميدس 2020) وكان ابتكاره عبارة عن قلم ذكي يساعد طلاب الصف الأول الابتدائي على المسك الصحيح للقلم ويسهم في القراءة الذكية للحروف.

وذكرت مؤسسة فايركي جيمس، أن اختيارها لعلي الزهراني للفوز بجائرة أفضل معلم، جاء لكونه استثمر وقته وموارده في خلق بيئة تعليمية إيجابية لطلابه، من طلاء جدران غرف الصف إلى تزويد مكتبة المدرسة بالكتب.

على الزهراني.. «أنا وأبي»

وأضافت أن المعلم علي الزهراني ثبت جهازا صغيرا على السبورة الخاصة به، وحوله إلى لوحة ذكية، كما اشترى جهاز آيباد لتعليم الأطفال، فضلا عن أنه نفذ سلسلة من أساليب التدريس المبتكرة تحت عنوان «أنا وأبي»، هو برنامج يدعو آباء الأطفال إلى حجرة الدراسة لتقديم الدروس.

وأشارت إلى أن على الزهراني كان على اتصال منتظم مع أولياء أمور طلابه، ليوضح لهم أهمية التعليم الابتدائي، والتكيف مع احتياجات الأطفال، مؤكدة أن هذه الجهود ساهمت خلال السنوات الثلاث الماضية في جعل طلابه ينجحون بنسبة 100%.