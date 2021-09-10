سر نجاة صيدلانية رغم إصابتها بكورونا 5 مرات.. التطعيم السبب

قالت الدكتورة حنان لطفي، طبيبة صيدلانية، أُصيبت بفيروس كورونا 5 مرات خلال عام ونصف العام، إنها رغم حصولها على التطعيم، إلا أنها ما زالت تعاني من السعال، معقبة: «لا منطق يحكم الموقف، وأنا كل مرة بكدب نفسي، وأقول إنها مش كورونا، وأقفل المروحة لأنها السبب، ولكن الأمور تزيد، وماما أصيبت بكورونا، رغم إني كنت بنكر إصابتي بكورونا».

وأضافت «لطفي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أنها أصيبت بكورونا برغم حصولها على التطعيم، والفارق بين الإصابة الثالثة والرابعة كانت 5 شهور، و«كنت مضايقة جدًا»، ولكن الإصابة في المرتين الأخيرتين كانت الإصابة بسيطة لأني حصلت على التطعيم، والتطعيم أنقذ حياتي.

وأشارت الطبيبة الصيدلانية التي أصيبت بكورونا 5 مرات، إلى أن هناك طبيب قال لها إن بعض الناس لديها بعض العيوب في الجينات، وهو السبب في كثرة إصابتهم بالفيروس.

عادل خطاب: 5 مرات كتير

من جانبه، قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ صدر وجهاز تنفسي، عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، تعليقًا على إصابة الطبيبة الصيدلانية خمس مرات بكورونا، إن ما يحدث معها غريب جدًا، موضحًا أنه رأى بالفعل أشخاصا أصيبوا بكورونا مرتين، ولكن «5 مرات كتير»، وشيء طبيعي إن التطعيم أنقذ حياتها، والمرضى الذين يحصلون عليه حتى لو أصيبوا تكون حالتهم بسيطة، وفائدة التطعيم تكون واضحة جدًا، ووضحت مع حنان.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في البداية في الصين، ثم انتقل إلى كل دول العالم، وظهرت منه عدة تحورات جديدة أثارت قلق دول العالم، ومنها تحورات «دلتا» و«دلتا بلس»، و«مو».