تفاصيل الحالة الصحية لدنيا عبدالعزيز: تمزق في العضل

تعرضت الفنانة دنيا عبدالعزيز لإصابة في ساقها أثناء عرض مسرحيتها زقاق المدق، مساء أمس الخميس، في مدينة الإسكندرية، وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» يكشف الفنان كريم الحسيني تفاصيل الحالة الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية لدنيا عبد العزيز

وقال الحسيني: «بعد العرض مباشرة رحنا المستشفى والدكاترة عملوا أشعة والحمد لله طلعت كويسة بس قالوا إن عندها شد عضلي شديد أدى إلى تمزق في العضل».

وتابع الفنان كريم الحسيني، قائلا: «دنيا عبدالعزيز بالفعل قد خرجت من المستشفى ولكنها في انتظار الخضوع لعمل أشعة أخرى غدًا السبت»، متابعًا «الأشعة التانية هتتعمل علشان نعرف درجة التمزق واصلة لحد فين».

مسرحية زقاق المدق

يذكر أن مسرحية زقاق المدق هي من بطولة نهال عنبر ودنيا عبدالعزيز ومحسن محيي الدين وكريم الحسيني وعدد من الفنانين وهى من إخراج عادل عبده.

مسلسل اللي ملوش كبير

وكانت قد شاركت الفنانة دنيا عبدالعزيز في السباق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول وهو مسلسل اللي ملوش كبير وشاركت في بطولته بجانب ياسمين عبدالعزيز وخالد الصاوي وأحمد العوضي ودينا فؤاد وخالد سرحان وعدد من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكرى.

مسلسل المداح

كما شاركت أيضًا في مسلسل المداح بجانب حمادة هلال ونسرين طافش وخالد سرحان وأحمد بدير ومحمد عز وحنان سليمان وهادى خفاجة وعدد من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وكانت دنيا عبدالعزيز في العملين تقدم أدوار الشر وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وأشادوا بأدائها.