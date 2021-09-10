العثور على رضيع بمدخل برج سكني في الإسماعيلية

عثر أهالي منطقة الموقف الجديد في الإسماعيلية على طفل رضيع، بمدخل برج سكني في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على طفل رضيع بمدخل برج سكني.

نقل الطفل إلى المستشفى

وتوجهت قوة أمنية من قسم شرطة ثالث، ونقلت الطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي للكشف عليه والتأكد من عدم إصابته بأي شيء أو تعرضه لأي مكروه.

وتكثف المباحث الجنائية جهودها من خلال فحص الكاميرات والمترددين علي البرج خلال الساعات الماضية لمعرفة الشخص الذي ترك الطفل وفر هارباً.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الطفل في المستشفى لحين الوصول إلى هويته أو إيداعه بإحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

الحادث ليس الأول

وشهدت محافظة الإسماعيلية عدة حوادث مشابهة، عثر خلالها الأهالي على أطفال رضع في عمر أيام بأماكن متفرقة داخل المدينة وفي بعض المراكز والمدن، حيث عثر أهالي أبوصوير على طفل رضيع قبل شهر تقريباً وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة وتم إيداعه دار الرحمة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، كما عثر أهالي منطقة التعاون التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية على طفلة رضيعة ملقاة داخل مقابر منطقة جبل مريم خلال تشييع جنازة طفل توفي غرقاً.