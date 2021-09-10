مواعيد التقديم والكشف الطبي للطلاب الجدد بآداب المنيا

أعلنت كلية الآداب بجامعة المنيا، عن مواعيد استلام ملفات التقديم للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بالكلية للعام الجامعي 2022/2021، والتي تبدأ يوم الأحد القادم.

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

كما أعلنت الكلية عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 12 أكتوبر من الشهر المقبل حسب الحروف الأبجدية كالآتي:

1- يوم الثلاثاء 12 أكتوبر طالبات، من حرف «أ : خ»، بالمتحف، ومن حرف «د : ص»، بصالة الأنشطة.

2- يوم الأربعاء 13 أكتوبر طالبات، من حرف «ض : ق»، بالمتحف، ومن حرف «ك: ي»، بصالة الأنشطة.

3- يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر طلاب، من حرف «أ : خ»، بالمتحف، ومن حرف «د : ص»، بصالة الأنشطة.

4- يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر طلاب، من حرف «ض: ق»، بالمتحف، ومن حرف «ك: ي»، بصالة الأنشطة.

كما يتم تلقي لقاح فيروس كورونا في نفس يوم إجراء الكشف الطبي مع إحضار البطاقة الشخصية، ويتم الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن الموعد المحدد بالجدول بالوحدة الطبية بكلية الآداب.

ووجّه الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشدداً على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.