السكة الحديد تكشف ملابسات خروج قطار «بورسعيد - الإسكندرية» عن القضبان

كشفت هيئة السكك الحديدية في بيان صادر عنها، اليوم، عن ملابسات حادث خروج إحدى عربات قطار «بورسعيد - الإسكندرية»، والذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وذكرت الهيئة في البيان: «أنه أثناء مرور قطار (570/3262 بورسعيد / الإسكندرية) بتركيب عدد 8 عربات مميزة + 3 ثانية مكيفة + 1 قوي بحوش محطة الشبانات القريبة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 10.35 صباحاً، خرج البوجي الخاص بإحدى العربات عن القضبان مما أدى إلى اتخاذ العربتين التاليين لها مسار سكة النفادي والطوالي مما نتج عنها عدد 3 إصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفى الزقازيق».

وأضافت: «تم تحريك معدات الرفع لموقع الحادث فورا لإعادة العربات إلى مسار القطار الطبيعي».