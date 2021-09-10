إدانة الشيخ الكويتي أحمد الفهد تقوده للتنحي عن رئاسة الأولمبي الآسيوي

أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح، نائب رئيس وزراء الكويت الأسبق، تنحيه مؤقتا عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، بعدما أدانته اليوم الجمعة، محكمة سويسرية بـ«التزوير لتوريط خصوم سياسيين بالكويت في مؤامرة انقلابية».

وقضت محكمة جنيف الجنائية، بإدانة الشيخ أحمد الفهد، والحكم عليه بالسجن مدة 30 شهرا مع وقف التنفيذ لنصفها، وذلك بعد جلسات استماع امتدت لأكثر من أسبوع.

الشيخ الكويتي أحمد الفهد يعلن الطعن أمام محكمة الاستئناف في جنيف

ويُعدّ الشيخ الكويتي أحمد الفهد، 58 عاماً، من أبرز النافذين على الساحة الرياضية العالمية، وقد شغل في عام 2009، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الكويت.

وقال الشيخ أحمد الفهد في بيان صدر عن مكتبه: «عقب صدور حكم الإدانة اليوم، عن محكمة جنيف، في محاكمة الشيخ أحمد الفهد الصباح، بتهمة التزوير المزعوم، أعلن الشيخ أحمد الفهد أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف في جنيف».

الشيخ أحمد الفهد يؤكد براءته من تهم التزوير

وتابع: «أكد الشيخ أحمد براءته من هذه التهم، وهو على ثقة من أنه سيبرأ اسمه أمام محكمة الاستئناف في جنيف».

وأضاف البيان: «في هذه الأثناء، قرّر الشيخ أحمد أن يتنحى مؤقتا عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى ينجح في استئناف حكم اليوم».

ويرأس الفهد المجلس الأولمبي الآسيوي الذي ينظم عدة بطولات قارية أبرزها الألعاب الآسيوية، منذ يوليو 1991.

وكان الشيخ أحمد أمينا عاما سابقا لمنظمة «أوبك» وهو عضو بارز في الأسرة الحاكمة، وواحد من خمسة متهمين في المحاكمة التي بدأت في 30 أغسطس الماضي.