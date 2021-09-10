اهتمام رئاسي بتطوير الخطاب الفكري والروحي.. ودعم مباشر للأعمال الفنية الهادفة

«الوعى بمفهومه الشامل هو القضية الأهم»، بهذه العبارة المكثّفة سلط الرئيس عبدالفتاح السيسى الضوء مجدّداً على قضية بناء الوعى، باعتبارها «أم القضايا»، معلناً دعمه الكامل للثقافة والفنون لطرح قضايا تطوير الخطاب الفكرى والروحى عبر وسائل الإعلام ودعمه لصناع الأعمال الفنية الهادفة.

وتوجّه الرئيس بحديثه إلى السيناريست عبدالرحيم كمال أثناء استضافته فى برنامج تليفزيونى، قائلاً: «جهز اللى انت عايزه وأنا معاك، أنا داعم لك بعمل على مستوى الدولة، سواء داخل مصر أو خارجها، أى عمل فنى، ودعمى لهذا الموضوع سيكون ضخماً، أنا داعم لأى عمل فى المجال، بما فيه تطوير الخطاب الدينى والخطاب الروحى»، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة دعم قوية ومباشرة من الرئيس لأى عمل فنى جاد يحترم عقلية المشاهد، ويسهم فى بناء الوعى، وبالتالى فى بناء الوطن.

لم تكن هذه المرة هى الأولى التى يتحدث فيها الرئيس عن قضية الوعى والتجديد، من خلال الثقافة والفنون، لكن القضية يحملها الرئيس فى خطاباته كرسالة يسعى لتأصيل مضمونها فى مصر، إذ تحدث منذ بداية رئاسته لمصر عن تشكيل الوعى، مخاطباً الفنانين يسرا وأحمد السقا خلال الاحتفال بعيد الشرطة، قائلاً: «هتتحاسبوا على اللى انتو بتقدموه»، وهو ما يؤكد تقدير القيادة السياسية للفنون والثقافة المصرية. فى هذا الملف يتحدث المختصون لـ«الوطن» عن آليات الارتقاء بالوعى ضمن روشتة تسهم فى بناء الإنسان المصرى، بالتوازى مع عمل الدولة فى المشروعات القومية الكبرى وتنفيذ تنمية شاملة فى مصر.