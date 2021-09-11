ضبط مسجل قام بفتح أكاديمية تعليمية بالأقصر للنصب على المواطنين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الأقصر بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص، من الجهات المعنية -كائن بمحافظة الأقصر، واتخاذه منه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الاحتيال على راغبي الحصول على الشهادات الدراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد، وقام بتنظيم دورات دراسية وهمية وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من المواطنين راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر، تم استهداف مقر الأكاديمية المشار إليها، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات الدراسية والخبرة بأسماء مختلفة منسوب صدورها للعديد من الجهات – عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للعديد من الجهات – 9 كشوف بأسماء الخريجين تفيد الحصول على دورات تدريبية فى مختلف المجالات – 3 دفاتر استلام نقدية خاصة بالأكاديمية – 14 كارنيه خاص بالدارسين بالأكاديمية المشار إليها – 19 نموذج استمارة تعليم دولي خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الدولية – جهاز كمبيوتر «بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى برامج الفوتوشوب وصور الشهادات المضبوطة»، كما أمكن الاستدلال على عدد اثنين من ضحاياه، حيث قررا قيامه بالاحتيال عليهما والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم منحهما شهادات دراسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.