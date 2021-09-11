ارتفاع أسعار الكتاكيت.. وصلت إلى 11.25 جنيه

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، حيث سجلت الأسعار ارتفاعا كبيرا في الشركات المنتجة، ما يوضح اختلاف الأسعار خلال بداية اليوم 11 سبتمبر 2021.

وتختلف الأسعار من سلالة إلى أخرى، وكذلك تختلف من قطعان إلى شركات، كما تعد جودة الكتاكيت من أحد أهم الأسباب التي تحدد الأسعار، حيث يوجد أنواع يفضَّل تربيتها في درجات الحرارة المرتفعة، والتي تتحملها، على عكس أنواع أخرى يمكن أن تموت بسبب درجة حرارة المكان.

وبدأ الطقس الخريفي، خلال الأيام الجارية وانخفضت درجات الحرارة؛ ما يقلل بشكل واضح من أعداد النفوق في الكتاكيت، ولكن أيضا تعتبر الحرارة المنخفضة بشكل كبير تؤثر أيضا على حياة الكتاكيت، ومن ثم تؤثر أعداد النفوق في الأسعار؛ نظرا لقلة المعروض.

ويوجد العديد من السلالات والأنواع وإنتاج الشركات المختلفة التي تختلف عن الأخرى الخاصة بالقطعان أو المنازل، حيث تراوحت أسعار الكتاكيت البيضاء للشركات من 8.50 إلى 11.25 جنيه، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الكتاكيت، اليوم السبت 11 سبتمبر، على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت في عدد من الشركات المنتجة، ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، إذ سجلت شركة الوادي للدواجن سعر 9.50 جنيه، وسجل سعر الكتكوت في شركة العناني ارتفاعًا عند 10 جنيهات، وشركة القاهرة 9.25 جنيه، وشركة الوطنية 10.50جنيه، وشركة الإسكندرية 8.50 جنيه، وفي شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن بـ11.25 جنيه وهي الأعلى سعرًا.

وأشار عدد من أصحاب مزارع الكتاكيت، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الكتاكيت التي تباع في الشركات، التي تختلف عن الأسعار الخاصة بالقطعان أو المنازل، لأن حجم إنتاج الشركات يزيد بشكل واضح عن المنازل، وكذلك الاهتمام الأكبر بالتحصينات التي تحصل عليها القطعان، ما يزيد من المصاريف لدى الشركات عن المنازل.