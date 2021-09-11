القوى العاملة: تعيين 1208 شباب منهم 145 من ذوى الهمم بالبحر الأحمر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1208 شباب، منهم 145 من ذوى الهمم وأصحاب القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1609 شباب، فضلاً عن توفير 240 فرصة عمل.

قياس مستوى المهارة 775 عاملاً

وقال الوزير إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة لـ775 عاملا، ورخص مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وصرفت منح الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود بإجمالي 4 آلاف جنيه.

وتلقى الوزير تقريرا من سعيد عبد الراضي، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بحفظ 6 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ14 أجنبيا آخرين يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضرا، وعمل ندوتي توعية للعاملين.

التفتيش على 136 منشأة

وفتشت اللجنة في مجال السلامة والصحة المهنية على 136 منشأة، وأسفر عن تحرير 33 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال، ومتابعة 57 منشأة يعمل بها 10872 عاملاً، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المديرية تلقت 109 شكاوى علاقات عمل، تمت تسوية 62 منها وديا في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، واتخذت إجراءات قانونية تجاه 43 شكوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال التدريب المهني قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالمحافظة.