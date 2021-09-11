القوى العاملة: تحصيل 292 ألف ريال مستحقات لعمال مصريين بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة عامل مصري وديا، وبلغ إجمالي مستحقاته 79 ألف ريال سعودي أي ما يوازي 331 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العامل المصري «عصام.س.أ.م» لدى شركة نيسان للسيارات «الدفعة الأخيرة» من مستحقاته وقيمتها 79 ألف ريال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل

وتلقى الوزير، تقريرا من الملحق العمالي وليد عبد الرازق، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه بالمتابعة مع الشركة المذكورة انتهى صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العامل فورا، فضلا عن نقل الخدمات بناء علي رغبة العامل، ووجّه المكتب الشكر للشركة على التعاون والتنسيق المستمر والاستجابة الفورية لصرف مستحقات المواطن وقيمتها 79 ألف ريال سعودي.

تحصيل 892 ألف جنيه مستحقات مصري وافته المنية بالرياض

وأعلن وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات عامل مصري كان يعمل في شركة تبوك للصناعات الدوائية وتوفي بالرياض، حيث بلغت مستحقاته 212 ألفا و988 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 892 ألفا و429 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المتوفى «أحمد السيد عبد العزيز» الذي كان يعمل بشركة تبوك للصناعات الدوائية، نجح المكتب في متابعة صرف مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها، وتم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بالرياض، تمهيدا لإرسال المبلغ المستحق إلى ذوي المتوفى وإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعي.