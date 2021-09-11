لو متجوز جديد.. افصل نفسك من بطاقة تموين الأسرة واستخرج بطاقة جديدة

إقبال كبير من المواطنين على استخراج البطاقة التموينية الخاصة بالأسرة، للحصول على الحصة التموينية الشهرية وتوفير شراء المخزون الشهري من التموين الخاص بهم، ودائما ما يسعى رب الأسرة إلى إضافة جميع أفراد الأسرة للبطاقة التموينية، حتى يحصل على مزيد من السلع على مدار الشهر، هذا بالإضافة إلى إقبال الشباب حديثي الزواج على استخراج البطاقة تموينية لأسرته الجديدة لإعانته على تحمل أعباء الحياة وتوفير بعض السلع الضرورية له ولأسرته.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها خطوات فصل الفرد من بطاقة الأسرة، وخطوات إصدار بطاقة تموينية جديدة، وفق موقع «دعم مصر» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كالتالي:

خطوات فصل الفرد من بطاقة تموين الأسرة

- يقوم المواطن الراغب في فصل نفسه من بطاقة الأسرة بالدخول على موقع "دعم مصر" من هنا.

- بعد ذلك يقوم الفرد بالدخول على «خدمات تموينية للمواطن» الموجودة أعلى الصفحة.

- يتم اختيار «فصل اجتماعي لمستفيد من بطاقة».

- تظهر أمام المواطن صفحة يقوم فيها بإدخال رقم البطاقة التموينية في الخانة المخصصة لذلك.

- الإجابة عن عدد من التساؤلات المختلفة وإدخال بعض البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية.

- الضغط على «تسجيل»، ليتم إرسال طلب الفصل الخاص به إلى الجهة المسئولة عن ذلك.

خطوات إصدار بطاقة تموين جديدة

- بعد أن يقوم المواطن بفصل نفسه من بطاقة الأسرة التموينية، يقوم بالدخول على موقع «دعم مصر» من هنا.

- الضغط على «خدمات تموينية للمواطن» الموجودة أعلى الصفحة.

- اختيار «إصدار بطاقة تموين جديدة».

- تظهر صفحة جديدة أمام المواطن يقوم فيها بتسجيل بياناته والتي تشمل «المقطع الأول من الاسم، المقطع الثاني من الاسم، المقطع الثالث من الاسم، المقطع الرابع من الاسم».

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن الراغب في إصدار بطاقة تموين جديدة، ثم الضغط على «التالي».

- الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليه والضغط على تسجيل، حتى يتم تسجيل طلبه بإصدار بطاقة تموين جديدة.