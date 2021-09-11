رابط منصة مدرستي للاختبارات المركزية بالسعودية.. مدرستك في البيت

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد تغزو جميع دول العالم خلال العامين الماضيين، لجأت الكثير من الدول إلى تعزيز وسائل التعليم عن بعد والإلكتروني والمنصات التعليمية، حتى يستطيع الطلاب تلقي دروسهم وإجراء الاختبارات الخاصة بهم من خلالها، وذلك لتجنب تفشي الفيروس بين الطلاب وتجنب الإصابة به، ما جعل وزارة التعليم في السعودية، تطلق «منصة مدرستي» لتلبية احتياجات الطلاب والمنظومة التعليمية بأكمها في السعودية، ما جعلهم يبحثون عن رابط منصة مدرستي للاختبارات المركزية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط منصة مدرستي للاختبارات المركزية التابعة لوزارة التعليم السعودية، كالتالي:

رابط منصة مدرستي للاختبارات المركزية

- يقوم الطالب بالدخول إلى رابط منصة مدرستي للاختبارات المركزية من هنا.

- ويمكن الدخول إليها عبر عدد من الخطوات أولها تحميل تطبيق توكلنا أو تحديثه إن كان موجودا على الجهاز، ثم الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي، ثم بيانات منصة مدرستي التعليمية.

- ثم بعد ذلك يتم الضغط على اسم المستخدم المراد، والضغط على إرسال في التبويب الظاهر، واستلام كلمة المرور على الهاتف الجوال.

- يتم تفعيل الحساب على برنامج «تيمز» المرتبط بحصص منصة مدرستي.

وعن منصة مدرستي، فهي إحدى المنصات التي تقدم للطلاب محاكاة بما يتم على أرض الواقع في المدرسة، من خلال منصة إلكترونية عبر الإنترنت، لتمكن الطلاب من حضور الحصص والمحاضرات الخاصة بهم، وإجراء الاختبارات المركزية أيضا من المنزل، لتجنب انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وتوفر منصة مدرستي للطلاب العديد من المصادر التعليمية المختلفة، كما أنها مصممة على أن تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتوفر فيديوهات كرتونية مرئية وقصص وكتب تربوية، بالإضافة إلى العديد من الألعاب التعليمية التي تنمي مهارات الطلاب.