درجات الحرارة اليوم الأحد 12-9-2021 في مصر

يحرص الكثيرون على متابعة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، وذلك بعد سقوط الأمطار على محافظة الإسكندرية، وترصد «الوطن» حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم الأحد الموافق 12 سبتمبر، وفق بيان خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 34 23

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 23

دمنهور 33 23

بلطيم 31 23

مطروح 33 22

السلوم 33 24

سيوة 34 19

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 21

العريش 31 22

رفح 31 23

رأس سدر 32 23

نخل 30 17

نويبع 33 26

طابا 31 23

كاترين 29 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 25

بني سويف 33 25

المنيا 33 22

أسيوط 35 22

سوهاج 37 26

قنا 37 26

الأقصر 38 26

أسوان 38 25

إدفو 37 25

أبو سمبل 37 27

الوادي الجديد 37 24

شلاتين 37 28

أبو رماد 36 29

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 27.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية الخفيفة في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.