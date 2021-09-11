كشف غموض اختطاف شاب بالدقهلية: واخد فلوس من الناس وهربان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، غموض ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمن بلاغ أحد الأشخاص، مقيم بطلخا في الدقهلية، بتغيب نجله والاستغاثة بالمسؤولين لعودته بدعوى اختطافه.

وأظهر الفحص، قيام نجل المُبلغ بتحصيل مبالغ مالية من أهالي المنطقة، وتسليمها لأحد الأشخاص «شريكه بمصنع بلاستيك»، مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذى دفعه لترك محل إقامته خشية المساءلة القانونية، كما قام والده بنشر ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله على غير الحقيقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المُبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره إدعاءات كاذبة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات.