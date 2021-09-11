موعد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة أمام المواطنين

أعلنت الصفحة الرسمية لمترو القاهرة عبر موقع «فيس بوك»، عن مواعيد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن بعض أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول من مترو الأنفاق

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» موعد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق على النحو الآتي:

موعد إغلاق محطة مترو المرج الجديدة

ووفقًا للصفحة الرسمية لإدارة وتشغيل المترو، أنّه سيتم الإغلاق الجزئي لمحطة المرج الجديدة فقط ابتداءً من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر يوميًا، على أن يكون الغلق بداية من الساعة 11:30 مساءً وقيام أول قطار من محطة المرج الجديدة في اتجاه حلوان في تمام الساعة 6 صباحًا بدلًا من قيامه الساعة 05:15 صباحًا.

وأشارت الشركة إلى أنّ أعمال التوسعة تستلزم العمل حتى الساعة السادسة صباحًا يوميًا ولمدة شهر، وبذلك يلزم إنهاء العمل بالمحطة من الساعة 11:30 مساءً وإغلاقها بشكل كامل في هذا التوقيت، مع إعادة تشغيلها صباح اليوم التالي بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان في تمام الساعة 6 صباحًا بدلا من 05:15 صباحًا وذلك بداية من مساء اليوم.

وأوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الإنتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 05:15 صباحًا عدا محطة المرج الجديدة يكون في تمام الساعة السادسة صباحًا بشكل مؤقت لمدة شهر، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان إلى المرج القديمة الساعة 11:30 مساءً وآخر قطار من محطة المرج الجديدة إلى محطة حلوان الساعة 11:15 مساءً.

وأضافت الشركة أنّ قيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 11:35 مساءً، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور الساعة 11:15 مساءً ومن محطة العتبة الساعة 11:55 مساءً.

ووفقًا للبيان الصادر من الشركة فإنّه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة 12:00 صباحًا، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساءً.