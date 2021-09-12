تعرف على أرخص ثاني سيارة جديدة في السوق المصري.. يابانية

شهد سوق السيارات الزيرو، مؤخرا، الإعلان عن تفاصيل أرخص ثاني سيارة فى سوق السيارات الجديدة بمصر، وهي السيارة سوزوكي اسبريسوا فى مصر، حيث أعلنت شركة مودرن موتورز، الوكيل المحلي للعلامة التجارية اليابانية سوزوكي، عن أسعار ومواصفات السيارة سوزوكي إسبريسو، والتي سجل سعرها الرسمي لموديل 2022 147 ألف جنيه، فى سوق السيارات الحديثة .

أرخص ثاني سيارة

وقال محمد محمود عضو رابطة تجار السيارات فى الجيزة، إن السيارة سوزوكي اسبريسو، تنتمي لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

سوزوكي اسبريسو

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، أن العلامة التجارية سوزوكي، أعلنت فى بيان رسمي لها، عن مواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو، والتي تعتمد على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 150 كم

مواصفات السيارة اسبريسو

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحاته، أن السيارة سوزوكي اسبريسو تعتبر أرخص سيارة حديثة فى السوق بعد السيارة سوزوكي التوا، وأنها اقتصادية فى البنزين، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة

الطول 3565 مم

العرض 1520 مم

الارتفاع 1564 مم

سعة النشطة الخلفية 239 لترًا

وتمتاز السيارة سوزوكي اسبريسو، بأنها تدعم بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، ومصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين، وقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، وإمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك ويوجد ى بنظام ترفيهي مكون من (عدد 2 مكبرات صوتية، ومخرج كهرباء 12 فولتا، ولوحة عدادات رقمية)، وغيرها.