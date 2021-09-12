شرطة الكونجرس توصي بإجراءات عقابية ضد 6 من أعضائها 

أوصت شرطة الكونجرس الأمريكي، باتخاذ إجراءات تأديبية ضد 6 من عناصرها، على خلفية أعمال الشغب واقتحام مبنى الكابيتول التي وقعت في واشنطن في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الاتهامات تدور حول عدم الالتزام بالأوامر

وأكدت شرطة الكونجرس في بيان لها، إن هناك 6 حالات، صدرت توصية باتخاذ إجراءات تأديبية ضدهم، موضحة أن الحديث يدور عن حالات السلوك غير اللائق، وعدم الامتثال للأوامر، وكذلك حول النشر غير الملائم للمعلومات.

الإنتهاكات لا تنتقص مع الجهود البطولية لشرطة الكونجرس

وشددت الشرطة الأمريكية، على أن الانتهاكات، لا يجوز أن تنتقص من الجهود البطولية لعناصر «شرطة الكابيتول».

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قد أعلنت في فبراير الماضي، إنه تم وقف 6 من عناصر شرطة الكابيتول، عن العمل مع المحافظة على أجورهم، وأن 29 منهم قيد التحقيق بسبب أفعالهم خلال أعمال الشغب في 6 يناير الماضي.

وفي 21 أغسطس الماضي، كانت شرطة الكابيتول، قد أصدرت قرارا ببراءة عنصرها الذي قتل بالرصاص، وهي أشلي بابيت، المواطنة والعسكرية السابقة في القوات المسلحة الأمريكية، خلال أحداث اقتحام الكونجرس.

وقالت قيادة شرطة الكابيتول في وثيقة داخلية، في ذلك الوقت، إنه لن يتم اتخاذ أي خطوات لاحقة في إطار هذه القضية.

وكانت مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اقتحمت في 6 يناير الماضي، مقر الكونجرس أثناء انعقاد جلسات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها جو بايدن، في حادث أسفر عن مقتل 5 أشخاص، بينهم بابيت التي قتلت برصاص عنصر من قوات الأمن.

وتوقف على إثرها عمل الكونجرس لعدة ساعات، حتى تمكنت الشرطة، من تطهير مبنى الكونجرس من المتظاهرين، وصدق أعضاء الكونجرس على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.