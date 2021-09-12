5 خدمات إلكترونية لهيئة الدواء.. بينها الإبلاغ عن الأدوية المغشوشة

أتاحت هيئة الدواء المصرية 5 خدمات إلكترونية، لتعزيز آليات التواصل مع المواطن المصري، وتساعد على تنمية الوعي المجتمعي، في التعامل الآمن المستحضرات الدوائية.

ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء إلى تبني سياسات رقمية قوية تساهم في تسريع عملية التحول الرقمي، مما يساعد على مواجهة كافة التحديات، وضمان توافر مستحضرات طبية ذات جودة و فاعلية ومأمونية.

خدمات هيئة الأدوية تعزز سبل التعاون مع المواطن

وفرت الهيئة 5 خدمات إلكترونية، لتطوير الحلول الرقمية لتسهيل التواصل مع المواطنين، وتعزيز دورها الرقابي والتوعوي، وتشجع المواطنين على التواصل والتفاعل مع الخدمات الخاصة بالبلاغات والاستفسارات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وهي كالتالي:

1- «توافر»: وتتيح الخدمة لكافة المواطنين الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية في السوق المصري، ومن ثم تقوم الإدارة المعنية بهيئة الدواء المصرية بالتواصل مع مقدم الاستفسار للإجابة على استفساره، كما يمكن التواصل من خلال الاتصال على الخط الساخن 15301، أو عن طريق الرابط التالي: ‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

2- «أثر جانبي»: تتيح الخدمة للمواطن إمكانية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية؛ حيث يقوم فريق مختص من هيئة الدواء متمثلًا في مركز اليقظة الصيدلية المصري بتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة؛ من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصري.

3- «مخالفة»: للإبلاغ عن المخالفات التي تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها «مثل أدوية مهربة، مغشوشة، منتهية الصلاحية، مباعة أزيد من السعر الجبري، الاتجار في العينات المجانية»، من خلال الرابط التالي:

‏https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الإبلاغ-عن-مخالفات/

4- «استشارة دوائية»: تتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أي معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية؛ حيث يقوم فريق متخصص من مركز المعلومات الدوائية المصري بهيئة الدواء المصرية بالرد على كافة الاستفسارات الواردة، وتقديم المعلومة الدوائية باستخدام أسلوب منهجي وفقًا لحالة كل مستفسر.

ويعد الرد على الاستشارات والاستفسارات الدوائية، أحد الأدوار الرئيسية لمركز المعلومات الدوائية المصري، ويتحقق ذلك من خلال توفير معلومات محدثة ومبنية على الأدلة العلمية ودقيقة وموضوعية حول الأدوية والمستحضرات الصيدلية، وذلك وفقًا للأسس الاسترشادية لمركز المعلومات الدوائية المصري والإرشادات العالمية في هذا المجال؛ بهدف نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الاستخدام الآمن والأمثل للمستحضرات الصيدلية والتثقيف الدوائي لكل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية مما يساهم بشكل إيجابي في حصول المواطن على الفائدة المرجوة من الدواء، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الاستفسار-عن-معلومات-دوائية-موثوقة/

5- «إعلان غير ملائم»: تتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي مثل «المواد الدعائية أو التعليمية أو التوعوية، بمختلف أنواعها وتصميماتها ووسائل وأماكن عرضها، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، مطبوعة أو إلكترونية»، حيث يقوم فريق مختص من هيئة الدواء المصرية متمثلًا في الإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان بتقييم ومتابعة البلاغات المقدمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة؛ من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة لكل من أخصائيي الرعاية الصحية والجمهور؛ طبقا للقواعد الاسترشادية الخاصة بالإدارة بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع، وذلك من خلال الرابط التالي:

https://www.edaegypt.gov.eg/ar/الخدمات/الإبلاغ-عن-مواد-دعائية-دوائية-غير-ملائمة/

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الإدارات المعنية بالهيئة تستقبل البلاغات والاستفسارات وتتخذ الإجراءات اللازمة حيالها.